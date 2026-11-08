Feuerwehr rettet rund 90 Kleintiere aus brennendem Gebäude
Viele Tauben und andere Kleintiere sitzen in ihren Käfigen im Gebäude, als plötzlich ein Feuer ausbricht. Dutzende überleben den Brand, weil sie gerettet werden. Für andere kommt die Hilfe zu spät.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Rund 90 Kleintiere hat die Feuerwehr in Ludwigsburg aus einem brennenden Gebäude gerettet. Das Gebäude eines Kleintierzuchtvereins geriet am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte.
Das Feuer breitete sich den Angaben nach schnell aus. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und holten die Tauben und andere Kleintiere aus ihren Käfigen. Die Tiere kamen anschließend in freie Boxen auf dem Gelände. Unklar ist nach Angaben der Polizei, wie viele Tiere in den Flammen verendet sind.
Bei den Löscharbeiten kam auch eine Drohne zum Einsatz, mit deren Wärmebildtechnik den Angaben nach Glutnester aus der Luft lokalisiert wurden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.