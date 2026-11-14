Brände

Feuerwehr löscht brennende Wohnung in Kassel

Als die Einsatzkräfte eintreffen, brennt die Wohnung im Stadtteil Forstfeld bereits lichterloh. Die Bewohner können sich selbst ins Freie retten.

Durch schnelles Löschen verhinderte die Feuerwehr, dass der Brand auf andere Wohnungen übergreift. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Durch schnelles Löschen verhinderte die Feuerwehr, dass der Brand auf andere Wohnungen übergreift. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Im Kasseler Stadtteil Forstfeld hat die Feuerwehr einen Brand in einer Wohnung gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen wegen des Brandes alarmiert. Als sie eingetroffen seien, habe eine Wohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses bereits lichterloh in Flammen gestanden. 

Den Angaben zufolge hatten sich die beiden Bewohner selbst ins Freie retten können, sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Bevor die Flammen auf andere Wohnungen übergreifen konnten, löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

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