Feuerwehr löscht brennende Wohnung in Kassel
Als die Einsatzkräfte eintreffen, brennt die Wohnung im Stadtteil Forstfeld bereits lichterloh. Die Bewohner können sich selbst ins Freie retten.
Kassel (dpa/lhe) - Im Kasseler Stadtteil Forstfeld hat die Feuerwehr einen Brand in einer Wohnung gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen wegen des Brandes alarmiert. Als sie eingetroffen seien, habe eine Wohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses bereits lichterloh in Flammen gestanden.
Den Angaben zufolge hatten sich die beiden Bewohner selbst ins Freie retten können, sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Bevor die Flammen auf andere Wohnungen übergreifen konnten, löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.