Feuerwehr rettet totgeglaubte Katze mit Sauerstoffmaske
Nach einem Wohnungsbrand in Offenburg scheint für eine Katze jede Hilfe zu spät. Doch die Einsatzkräfte geben nicht auf – und ermöglichen ihr einen Neuanfang.
Offenburg (dpa) - Feuerwehrleute haben in Offenburg einer totgeglaubten Katze per Sauerstoffmaske wieder Leben eingehaucht. «Weshalb die Samtpfote nun mit den restlichen sechs ihrer sieben Leben klarkommen muss», teilte die Polizei nach der ungewöhnlichen Rettungsaktion mit. Die Einsatzkräfte waren am Mittag wegen eines Feuers zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, aus dem es stark rauchte. Wahrscheinlich hatte ein technischer Defekt zu dem Brand in einer Wohnung geführt.
Ein Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Katze entschwand nach der Sauerstoffgabe. «Ihr geht es wieder gut», sagte eine Polizeisprecherin.