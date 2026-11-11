«First Lady» Zaka muss sich noch an Titel gewöhnen

Stuttgart (dpa/lsw) - Flavia Zaka, die Frau von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne), muss sich eigenen Worten nach noch an den Titel der «First Lady» gewöhnen. «Manchmal klingt es für mich noch ziemlich fremd», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber auch von Situation zu Situation unterschiedlich.

«Wenn ich eine repräsentative Rolle übernehme, versuche ich, die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema zu lenken, das mir wichtig ist, dann ist es natürlich der Sache dienlich», sagte die 40 Jahre alte Juristin. Die Rolle als «First Lady» sei ihr zufolge aber keine politische.

Auch Vorgängerin Gerlinde Kretschmann fremdelte mit Begriff

Auch Zakas Vorgängerin Gerlinde Kretschmann tat sich mit dem Begriff der «First Lady» oder der deutschen Alternative «Landesmutter» schwer. Ihre Rolle sei die als Mutter von drei Kindern und Oma, sagte sie. Wenn sie Leute so nannten, habe sie das jedoch so stehengelassen.

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Dem deutschen Begriff für ihre Rolle kann Zaka hingegen etwas Positives abgewinnen: «"Landesmutter" hat etwas Erdendes an sich, das ich sehr kraftvoll finde. Es ist eine schöne Vorstellung, dass der Titel mit dem Land verbunden ist. Und was für eine fantastische Analogie, in die sich jeder hineinversetzen kann.»

Foto: Christoph Schmidt/dpa Auch die ehemalige «First Lady» Gerlinde Kretschmann verkaufte bereits Marmelade auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. (Archivbild)

Zaka will Marmelade auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen

Zur Rolle der «First Lady» gehört klassischerweise auch ehrenamtliches Engagement. So plant Zaka etwa – wie ihre Vorgängerin Gerlinde Kretschmann – Marmelade auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu verkaufen. «Ich habe diese Einladung aus verschiedenen Richtungen erhalten, und ja, das werde ich machen!», sagte sie.

Doch auch darüber hinaus wolle sich Zaka ehrenamtlich engagieren. Demnach ist sie Mitglied im Kuratorium der Alzheimer-Stiftung. Letztere unterstützt Menschen mit Demenz sowie deren Angehörige und fördert die gemeinnützige Arbeit von Alzheimer-Gesellschaften.

Außerdem hat Zaka die Schirmherrschaften für die Arbeiterkreise Leben in Baden-Württemberg – einem Verein, der suizidgefährdeten Menschen Unterstützung und Hilfe anbietet – und das Nadia-Murad-Zentrum übernommen. Das psychosoziale Zentrum in Lörrach, benannt nach der irakischen Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin, betreut und behandelt traumatisierte geflüchtete Kinder und deren Familien. Im Bereich der psychischen Gesundheit möchte sich Zaka auch darüber hinaus engagieren.

Engagement für Alpverein und Würdigung von Ehrenamtlichen

Ebenso ist sie Schirmherrin des Schulwanderwettbewerbs 2027 beim Schwäbischen Albverein. Bei diesem werden Kinder und Jugendliche dazu eingeladen, die Natur zu erkunden und die Erlebnisse im Anschluss kreativ zu dokumentieren – etwa anhand von Fotos, Videos, kurzen Texten oder selbst gebastelten Plakaten. Für die besten Einreichungen gibt es einen Preis. Die vergangenen Jahre wurde dieser immer von Gerlinde Kretschmann überreicht, nun übernimmt Zaka.

«Weil es lebenswichtig ist, in der Natur zu sein», sagte Zaka. «Weil die Schwäbische Alb – wie übrigens auch der Schwarzwald und andere Ecken im Land, die ich schon kennenlernen durfte – einfach wunderschön ist. Und weil ich – nun ja, ganz egoistisch gesagt – mehr über die Region erfahren möchte.»

Ebenfalls von ihrer Vorgängerin übernehmen möchte Zaka die Veranstaltung von jährlichen Zusammenkünften, um Menschen zu würdigen, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren. «Ich halte das für etwas sehr Wirkungsvolles, für das ich ebenfalls gerne Raum schaffen möchte.»