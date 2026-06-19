Flucht vor Polizei endet in Mülltonne
Ein junger Mann flieht im Zuge einer Verkehrskontrolle vor der Polizei – und wählt ein ungewöhnliches Versteck. Wie die Beamten ihn aufspüren.
Rastatt (dpa/lsw) - Ein 24 Jahre alter Mann hat sich auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in einer Mülltonne in Rastatt versteckt - allerdings war seine ganze Mühe umsonst. Er wurde nach Angaben der Polizei im Zuge einer intensiven Fahndung von Streifenbeamten in dem muffigen Behältnis entdeckt und vorläufig festgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.
Zuvor war der 24-Jährige auf einem E-Scooter unterwegs gewesen, als die Beamten ihn anhielten und portionierte Drogenpäckchen bei ihm fanden. Der Scooter stellte sich dann auch noch als gestohlen heraus und der Mann als mutmaßlich unter Drogen stehend. Während der Kontrolle nutzte er einen günstigen Moment, flüchtete zu Fuß und suchte vergeblich Unterschlupf in der grünen Tonne.