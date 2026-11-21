Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei den Jugendprotesten in Frankfurt ist es bis in die Nacht zum Samstag nicht zu den befürchteten neuen Ausschreitungen und Krawallen gekommen. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) führte dies vor allem auf den Einsatz von weit über 2.000 Polizistinnen und Polizisten zurück. Die Polizei wollte auch nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen starke Präsenz in der Innenstadt zeigen, um abermalige Angriffe auf Geschäfte und Plünderungen wie bei den Protesten am 31. Oktober zu verhindern.

Insgesamt rund 2.000 meist junge Menschen hatten nach Polizeiangaben in der Mainmetropole gegen Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich und gegen eine mögliche Wehrpflicht protestiert. Die fünf Demonstrationen, die sich über den gesamten Tag verteilten, blieben bis zum Abend friedlich und verliefen weitgehend störungsfrei. Die Kundgebungen zogen bei teils strömendem Regen deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer an als angemeldet.

Minister: Auch Linksextremisten an Kundgebungen beteiligt

Poseck zeigte sich nach dem offiziellen Ende der Demonstrationen in Frankfurt erleichtert über den zunächst friedlichen Verlauf. Er sei froh darüber, dass sich «diese schrecklichen Bilder, die wir vor drei Wochen gesehen haben, nicht wiederholen», sagte der Minister am Abend. «Keine Gewaltexzesse gegen Polizisten, keine Gewaltexzesse gegen Sachen.»

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Dabei sei an den Versammlungen auch eine dreistellige Zahl von Linksextremisten beteiligt gewesen, sagte der Minister. «Es hat im Vorfeld sehr gefährliche Gewaltaufrufe aus der linken und linksextremistischen Szene gegeben.»

Die Polizei nahm bei der Kontrolle einer Personengruppe nach dem Ende der Jugendproteste nach eigenen Angaben vier Menschen vorläufig fest. Ein Mitglied der Gruppe stehe im Verdacht, an den Ausschreitungen am 31. Oktober in der Stadt beteiligt gewesen zu sein.

Auch am Wochenende starke Polizeipräsenz