Frau bei Hausbrand in Sinsheim schwer verletzt

Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Frau schwer verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend im ersten Obergeschoss und Dachgeschoss des Gebäudes in Sinsheim ausgebrochen und ließ dicke Rauchschwaden aufsteigen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei die Frau bereits im Freien gewesen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.