Feuerwehreinsatz

Frau bei Hausbrand in Sinsheim schwer verletzt

Dicke Rauchschwaden steigen aus einem Haus in Sinsheim, 45 Einsatzkräfte sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Eine Frau wurde bei dem Brand schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Frau wurde bei dem Brand schwer verletzt. (Symbolbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand im Rhein-Neckar-Kreis ist eine Frau schwer verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend im ersten Obergeschoss und Dachgeschoss des Gebäudes in Sinsheim ausgebrochen und ließ dicke Rauchschwaden aufsteigen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei die Frau bereits im Freien gewesen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Benachbarte Gebäude wurden nicht beschädigt. Zur Schadenshöhe konnten Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

In der Nacht liefen noch Nachlöscharbeiten. Insgesamt waren laut Feuerwehr 45 Einsatzkräfte vor Ort.

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