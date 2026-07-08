Frau findet Ehemann tot auf Firmengelände
Ein Mann kehrt nicht von der Arbeit in Südbaden nach Hause. Seine Frau wundert sich, sucht ihn - und bekommt schreckliche Gewissheit.
Eisenbach (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf einem Firmengelände in Eisenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wohl von der Schaufel eines Radladers eingeklemmt worden und gestorben. Andere Menschen waren bei dem Unfall nicht anwesend, wie ein Polizeisprecher sagte.
Die Ehefrau des 70-Jährigen hatte sich gewundert, warum ihr Mann am Dienstag nicht nach Hause gekommen war. Sie hatte die Firma aufgesucht und den Verunglückten gemeinsam mit Mitarbeitern leblos gefunden.
Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Der Firmenmitarbeiter war mit Reparaturarbeiten beschäftigt gewesen. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden.