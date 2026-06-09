Landkreis Heilbronn

Frontalzusammenstoß auf Landesstraße - zwei Schwerverletzte

Zwei schwer verletzte Autofahrer, zweimal Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun, warum ein Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten ist.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. (Symbolbild)

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Heilbronn sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Abend auf der Landesstraße von Untergriesheim in Richtung Bad Friedrichshall, wie die Polizei mitteilte. Ein 43 Jahre alter Fahrer sei mit seinem Wagen nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Wagen eines 57-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie es hieß. Warum der 43-Jährige von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß
Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine Frau gerät mit ihrem Wagen auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr, es kommt zum Zusammenstoß - mit schweren Folgen für sie und eine weitere Autofahrerin.

01.02.2026

Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß - Verletzte
Blaulichteinsatz

Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß - Verletzte

Ein Autofahrer gerät auf einer Straße plötzlich in den Gegenverkehr. Der Aufprall ist derart heftig, dass sich eines der Fahrzeuge überschlägt und der darin sitzende Mann schwer verletzt wird.

25.01.2026

Frontalzusammenstoß zweier Autos - vier Verletzte, eine Tote
Verkehr

Frontalzusammenstoß zweier Autos - vier Verletzte, eine Tote

Am Freitagabend wird die Polizei zu einem Unfall gerufen. Dieser geht für eine vierköpfige Familie tragisch aus.

03.05.2025

Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Nordhessen
Unfall

Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Nordhessen

Auf einer Bundesstraße bei Hofgeismar gerät ein Auto in den Gegenverkehr. Unter den Verletzten sind auch ein 18- und ein 19-Jähriger.

24.02.2025

Unfall

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Eppingen

28.06.2023