Wetter in Baden-Württemberg

Frühling im Anmarsch: Hier sind bis zu 19 Grad möglich

Genug gebibbert: Der Frühling kommt laut Deutschem Wetterdienst langsam zurück - und bringt viel Sonne.

Im Südwesten zeigt sich wieder öfter die Sonne. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Im Südwesten zeigt sich wieder öfter die Sonne. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Regenschirm kann weg, die Sonne zeigt sich wieder: In Baden-Württemberg wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur Wochenmitte hin wieder frühlingshaft. Die Experten rechnen mit viel Sonne für die kommenden Tage. Es werde deutlich wärmer und trockener als in den vergangenen Tagen, sagte ein DWD-Meteorologe.

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Erst Wolken und Regen, später Sonne

Heute beginnt der Tag im Südwesten der Prognose zufolge vielerorts stark bewölkt, gebietsweise fällt noch leichter Regen. Im Laufe des Tages soll es trockener werden und die Sonne häufiger herauskommen. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen etwa sieben Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 15 Grad in der Ortenau.

In der Nacht zum Mittwoch klart es nach DWD-Angaben zunehmend auf. Gleichzeitig sinken die Temperaturen deutlich: Im Rheingraben werden Tiefstwerte um plus drei Grad erwartet, im Allgäu könnte das Thermometer bis auf minus drei Grad fallen. Besonders im Südosten droht damit verbreitet leichter Frost. Im Laufe der Nacht wird es zudem windig: Im Bergland sowie am Bodensee kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Im Hochschwarzwald werden Sturmböen erwartet, auf dem Feldberg sogar schwere Sturmböen.

Hier sind bis zu 19 Grad möglich 

Am Mittwoch dürfte sich dann vielerorts die Sonne durchsetzen. Lediglich im Bereich Ostalb und Oberschwaben könnten sich lockere Quellwolken zeigen. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf etwa zehn Grad im Allgäu und bis zu 18 Grad in der Ortenau, im höheren Bergland auf rund acht Grad. Allerdings bleibt es windig: Ein frischer Nordost- bis Ostwind bringt verbreitet starke bis stürmische Böen, im Hochschwarzwald Sturm-, am Feldberg auch schwere Sturmböen.

Am Donnerstag selbst dürfte sich nach Auflösung örtlicher Nebelfelder erneut häufig die Sonne zeigen. Dazu ziehen nur lockere Wolken über den Himmel. Die Temperaturen steigen der Prognose zufolge noch etwas weiter an – auf etwa zwölf Grad auf der Alb, im Schwarzwald und im Allgäu sowie bis zu 19 Grad in Nordbaden.

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