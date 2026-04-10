Wetteraussichten

Frühlingswetter pausiert - wo es gewittern kann

Unbeständiges Wetter zum Wochenende: Am Freitag drohen Schauer, Gewitter und stürmische Böen. Wo sich die Sonne zeigen kann und wann es wärmer wird.

Der Start ins Wochenende wird etwas regnerisch. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Der Start ins Wochenende wird etwas regnerisch. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm und wetterfeste Kleidung sind zum Start ins Wochenende wieder nötig. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Freitag zunächst unbeständig, bevor sich am Samstag wieder freundlicheres Wetter zeigt.

Im Laufe des Tages bleibt es meist stark bewölkt bis bedeckt. Gebietsweise fällt am Morgen auch schauerartiger Regen, örtlich besteht geringe Gewittergefahr. In der zweiten Tageshälfte wird es zunehmend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad, in Südbaden sind mit etwas Sonne bis zu 18 Grad möglich. Der Wind weht zunächst mäßig, teils frisch aus Nordwest und lässt im Tagesverlauf nach. Auf den Schwarzwaldgipfeln kann es am Vormittag noch starke bis stürmische Böen geben. 

Samstag wieder wärmer

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In der Nacht zum Samstag lockert es teilweise wieder auf, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf bis zu 7 bis minus 1 Grad zurück. 

Tagsüber zeigt sich dafür zunächst häufig die Sonne. Erst am Nachmittag und Abend ziehen von Westen dichtere Wolken auf - es bleibt aber voraussichtlich noch trocken. Die Temperaturen steigen deutlich an: auf maximal 18 bis 20 Grad im Bergland und Nordosten, um 22 Grad von Nordbaden bis zum Neckar und bis zu 26 Grad am südlichen Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.

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