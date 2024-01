Führerscheinlose Autofahrerin flüchtet auf A3 vor Polizei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine führerscheinlose Autofahrerin soll am Montagabend auf der Autobahn 3 nahe Wiesbaden vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein. Dabei habe die unter Alkoholeinfluss stehende 29-Jährige in der Dunkelheit das Fahrzeuglicht ausgeschaltet, teilte die Polizei in Frankfurt am Dienstag mit. Zunächst war sie demnach den Anhaltesignalen der Polizeistreife gefolgt, nahe der Raststätte Medenbach gab sie jedoch Gas und fuhr davon. Die Streife forderte den Angaben zufolge Verstärkung an, schließlich stoppte die Frau auf dem Standstreifen den Wagen.