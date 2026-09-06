Feuer im Wetteraukreis

Fünf Bewohner wegen brennender Dachstühle evakuiert

In der Nacht gehen zwei Häuser im Wetteraukreis in Flammen auf. Der Schaden ist hoch, die Häuser vorerst unbewohnbar.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (Symbolbild)

Reichelsheim (dpa/lhe) - Ein Gebäudebrand hat in Reichelsheim (Wetteraukreis) für einen hohen Schaden gesorgt. Dieser beträgt nach dem Feuer am späten Samstagabend rund 200.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. 

Die Flammen waren den Angaben nach in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen und griffen auf den Dachstuhl über. Anschließend fing auch der Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses Feuer. Insgesamt fünf Bewohner der beiden Häuser mussten evakuiert werden. Die Häuser sind laut Polizei vorerst nicht bewohnbar. Die Brandursache wird nun ermittelt.

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