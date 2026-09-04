2. Fußball-Bundesliga

Fürther Trainer hält Lobrede auf Heidenheims Schmidt

Die SpVgg Greuther Fürth erwartet in der 2. Bundesliga einen echten Brocken. Bundesligaabsteiger Heidenheim gastiert im Frankenland. Vom Trainer ist Heiko Vogel begeistert.

Heiko Vogel ist ein Fan von Heidenheims Frank Schmidt. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Heiko Vogel ist ein Fan von Heidenheims Frank Schmidt. (Archivbild)

Fürth (dpa/lby) - Der Fürther Trainer Heiko Vogel hat vor dem kommenden Gegner 1. FC Heidenheim und dessen Trainer Frank Schmidt allerhöchsten Respekt. Der Coach des fränkischen Fußball-Zweitligisten lobte die Kontinuität beim Bundesligaabsteiger, der seit 2007 von Schmidt betreut wird.

«Ich schätze Frank Schmidt in höchstem Maß, er ist aber nur die Spitze des Eisbergs», sagte Vogel vor dem Heimspiel seiner SpVgg Greuther Fürth an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) und verwies auf das gesamte Team hinter dem Heidenheimer Erfolgstrainer. «Es ist ein voll stimmiges Bild, das sie abgeben. Ich habe höchsten Respekt vor allen.»

Die Fürther sind mit vier Punkten aus drei Partien in diese Zweitligasaison gestartet, die Heidenheimer haben sechs Zähler geholt. «Heidenheim wird ein Brocken», meinte Vogel, der ohne personelle Sorgen in das Heimspiel geht, und ein intensives Geduldsspiel erwartet. «Wenn eine Mannschaft verteidigen kann, dann ist es Heidenheim. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns Chancen im Minutentakt herausspielen.»

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