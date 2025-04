Fußballer soll Torwart in die Wange gebissen haben

Bad Orb (dpa/lhe) - Eine nicht alltägliche Körperverletzung meldet die Polizei im Main-Kinzig-Kreis: Bei einem Fußballspiel in der Kreisliga A soll es zu einem Biss in ein Torwartgesicht gekommen sein. Nach vorläufigen Ermittlungen wollte sich ein Spieler aufwärmen. Dafür schnappte er sich einen Ball, der neben dem gegnerischen Tor lag. Laut Polizei versetzte dies den gegnerischen Torwart offenbar so in Rage, dass er den Fußballer «geschubst und ihn in die rechte Wange gebissen haben soll, woraufhin dieser den Ball fallen ließ». Die Polizei in Bad Orb bat Zeugen, sich zu melden.