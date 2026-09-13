Fußgänger nach Unfall in Lebensgefahr – Autofahrer flieht
Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Darmstadt ist ein Mann in kritischem Zustand.
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 42-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall mit einem Auto in Darmstadt lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wollte am frühen Sonntagmorgen die Straße überqueren, als ihn ein Auto erfasste, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer entfernte sich den Angaben zufolge vom Unfallort. Die Straße war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.