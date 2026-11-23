Gebäudebrand mit vier Leichtverletzten
Die Feuerwehr ist bei einem Einsatz im Ortenaukreis mit der Drehleiter ausgerückt. Was der Auslöser für das Feuer gewesen sein könnte.
Oberkirch (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberkirch (Ortenaukreis) verletzt worden. Zudem entstand nach Polizeiangaben ein geschätzter Schaden von etwa 150.000 Euro. Die Bewohner erlitten bei dem Feuer am Sonntagabend Rauchvergiftungen.
Die Feuerwehr musste zwei Bewohner mit einer Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss retten. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Brandursache könnte den Angaben zufolge ein Elektrogerät gewesen sein.