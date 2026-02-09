Fahndung nach Geldautomatsprengung in Einkaufszentrum
Die Höhe des Sachschadens soll im sechsstelligen Bereich liegen. Wie viele Täter an der Sprengung beteiligt waren, ist noch unklar.
Nidderau (dpa/lhe) - Bei der Sprengung eines Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein enormer Sachschaden entstanden. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einer sechsstelligen Höhe aus. Die Ermittler waren gegen 3.20 Uhr von einem Sicherheitsdienst über die Tat informiert worden.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen sich zwei bislang unbekannte Täter an dem Geldautomaten zu schaffen gemacht haben. Ob weitere Mittäter beteiligt waren, ist noch unklar. Die Fahndung läuft.
Ob Bargeld erbeutet wurde, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Informationen über Verletzte gebe es bislang nicht.