Geschätzt 250.000 Euro Schaden nach Brand in Frickenhausen
Eine Bewohnerin macht Einsatzkräfte auf ein Feuer aufmerksam und verhindert damit Schlimmeres.
Frickenhausen (dpa/lsw) - Beim Brand eines Lebensmittelgeschäftes in Frickenhausen im Landkreis Esslingen ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Am späten Dienstagabend bemerkte eine Bewohnerin aus dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus die Flammen, wie die Polizei mitteilte.
Aus bislang unbekannten Gründen war im Lager des Ladens Feuer ausgebrochen. Auch Waren, die im Freien unter einem Vordach gelagert waren, brannten, wie es hieß.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Alle Bewohner des Hauses retteten sich laut Polizei selbstständig.