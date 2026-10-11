Haus unbewohnbar

Brand in Mehrfamilienhaus – Schaden auf 250.000 geschätzt

Ein Feuer richtet in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall große Schäden an. Die Bewohner können sich retten.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild)

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall ist durch einen Brand unbewohnbar geworden. Alle Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Das Feuer war am Morgen im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte auf die oberen Stockwerke übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohner kamen vorübergehend in einem Hotel unter. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 250.000 Euro. Als Ursache deutet sich nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an, wie die Polizei mitteilte.

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