Wetteraussichten

Graues und regnerisches Wetter in Hessen

Typisch für den Herbst wird es im Tagesverlauf nass und trüb. Positiver stimmt der Blick Richtung Freitag: Dort soll die Wolkendecke dem DWD zufolge häufiger auflockern.

Dichte Wolken über Hessen am Mittwoch. (Symbolbild) Foto: Anabel Giesbert/dpa
Dichte Wolken über Hessen am Mittwoch. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lrs) - Den Regenschirm besser nicht zu Hause vergessen: Die Menschen in Hessen erwartet ein trüber Tag und immer wieder Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte, liegen die Temperaturen in der Nordhälfte des Landes bei gerade einmal 4 bis 8 Grad. Im Süden steigen sie dagegen auf 8 bis 13 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag halten sich die Wolken weiter hartnäckig. Zeitweise könne es regnen, hieß es. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 7 Grad im Süden und auf 7 bis 3 Grad im Norden.

Auflockerungen am Freitag

Nach einem grauen Start in den Donnerstag mit Regen oder Sprühregen lockert es am Nachmittag im Norden örtlich auf. Die Wolken ziehen im Tagesverlauf nach Süden und bilden dort zum Abend dichte Wolkenfelder. Die Temperaturen klettern dabei auf 7 bis 11 Grad.

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In der folgenden Nacht lockert es vermehrt von Norden her auf. Lokal könne Nebel die Sicht erschweren, so die Wetterexperten. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 4 bis minus 1 Grad. Nach einem bewölkten Start in den Freitag zeigt sich örtlich auch mal die Sonne. Regen sei nur noch selten zu erwarten, so der DWD. In tiefen Lagen steigen die Temperaturen auf 6 bis 10 Grad, im Bergland auf 4 bis 6 Grad.

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