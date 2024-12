Grüne beklagen Rückschritte bei Energiewende und Klimaschutz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Grünen-Fraktion im hessischen Landtag wirft der schwarz-roten Landesregierung große Rückschritte bei der Energiewende und im Klimaschutz vor. «Die CDU will mit Vollgas zurück in die Vergangenheit und die SPD geht offensichtlich ohne Probleme da mit», sagte die Grünen-Abgeordnete Kaya Kinkel in Wiesbaden.