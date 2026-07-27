Zwei Männer verletzt

Haftbefehle nach Polizei-Schüssen auf Fluchtfahrzeug

Nach einem Einbruchsversuch in Gaggenau schießt die Polizei auf ein Fahrzeug, zwei Männer werden verletzt. Nun sitzen sie hinter Gittern.

Die Polizisten griffen zur Waffe, da das Fluchtfahrzeug den Angaben zufolge auf sie zufuhr. Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizisten griffen zur Waffe, da das Fluchtfahrzeug den Angaben zufolge auf sie zufuhr.

Gaggenau (dpa/lsw) - Nach Schüssen der Polizei auf ein Fluchtfahrzeug in Gaggenau am Rande des Schwarzwalds sitzen zwei mutmaßliche Diebe im Gefängnis. Gegen die beiden Männer seien Haftbefehle wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall in Tateinheit mit Sachbeschädigung in Vollzug gesetzt worden, teilte die Polizei in Offenburg am Abend mit. Sie seien in verschiedene Gefängnisse gebracht worden.

Die Polizei hatte am Wochenende in Gaggenau auf das Fahrzeug der Männer im Alter von 19 und 24 Jahren geschossen. Die beiden wurden dabei nach Auskunft der Staatsanwaltschaft verletzt. Rettungskräfte hatten die Verdächtigen in Krankenhäuser gebracht - Lebensgefahr bestand nicht.

Fluchtfahrzeug prallt gegen Streifenwagen 

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Männer in der Nacht versucht haben, die Eingangstür eines Gewerbeobjekts im Zentrum der Stadt im Kreis Rastatt gewaltsam zu öffnen, um in die Geschäftsräume einzudringen. Zeugen, die durch den Lärm auf den Einbruchsversuch aufmerksam wurden, riefen den Angaben zufolge die Polizei.

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Am mutmaßlichen Tatort trafen die alarmierten Beamten auf die Verdächtigen. Diese seien dann in ihr Fahrzeug gestiegen und auf die Polizisten zugefahren. Daraufhin schoss einer der Beamten, wie die Ermittler weiter mitteilten. Das Fahrzeug der Männer sei dabei auch mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Es war demnach einige Tage zuvor in Frankreich gestohlen worden.

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