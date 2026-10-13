Brände

Haus komplett in Flammen - 200.000 Euro Schaden

Am Montagabend wird die Feuerwehr zu einem brennenden Haus in Altensteig gerufen. Das Feuer kann schnell unter Kontrolle gebracht werden - das Haus aber ist nun unbewohnbar.

Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Foto: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V./dpa
Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar.

Altensteig (dpa/lsw) - Bei einem Hausbrand in Altensteig ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand das Gebäude komplett in Flammen. Die Bewohner und ein Hund konnten sich selbst nach draußen retten. Sie blieben unverletzt.

Den Angaben zufolge brach das Feuer am Montagabend in der Stadt im Landkreis Calw aus. Demnach konnte es schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Das Haus sei nun allerdings unbewohnbar, hieß es.

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