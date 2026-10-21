Vorhersage

Herbstwetter in Hessen bleibt grau und wechselhaft

Der Regenschirm bleibt in den nächsten Tagen in Hessen ein treuer Begleiter. Besonders ungemütlich sind die Aussichten für Freitag.

Der Himmel über Hessen soll in den kommenden Tagen überwiegend grau bleiben. (Symbolbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Der Himmel über Hessen soll in den kommenden Tagen überwiegend grau bleiben. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Ein grauer Himmel und immer wieder Regen: Das Wetter in Hessen bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. Heute soll es überwiegend stark bewölkt oder bedeckt werden und zeitweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. Am Donnerstag soll es bei höchstens 11 bis 15 Grad ebenfalls zeitweise schauerartig regnen.

Die Aussichten für Freitag sind noch ein Stück ungemütlicher: Es soll häufig regnen und könnte außerdem einzelne Gewitter geben. Bei maximal 10 bis 14 Grad erwarten die Meteorologen, dass es zudem verbreitet starke bis stürmische Böen und örtlich sogar Sturmböen gibt.

Der Samstag bringt ähnlich windiges Wetter und wieder zeitweise Regen. Es bleibt stark bewölkt bis bedeckt bei höchstens 10 bis 14 Grad.

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