Wetter

Hessen erwartet wechselhafte Tage mit Regen, Wolken und Wind

Der heutige Tag beginnt in Hessen noch vereinzelt mit Sonne zwischen den Wolken. Doch bereits am Nachmittag zieht im Südwesten Regen auf.

Die kommenden Tage in Hessen werden wolkig und regnerisch. (Symbolbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Die kommenden Tage in Hessen werden wolkig und regnerisch. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Hessen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der heutige Tag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst mit einer Mischung aus Wolken und Sonnen. Gegen Nachmittag ziehen im Südwesten vermehrt Wolken auf und es kann vereinzelt regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf und 15 Grad, im höheren Bergland bei neun Grad.

In der kommenden Nacht nehmen die Wolken zu und es regnet zeitweise. Die Temperaturen fallen auf neun bis vier Grad. Am Mittwoch bleibt es laut DWD wolkig und regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 13 Grad, auf der Wasserkuppe bei sieben Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. 

Die Nacht zum Donnerstag bleibt wolkig, der Regen lässt im Verlauf jedoch nach. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen sieben und drei Grad. Der Donnerstag zeigt sich ebenfalls mit vielen Wolken und teils Regen. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen zehn und 14 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind, der vor allem im Bergland auch in starke bis stürmische Böen übergehen kann.

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