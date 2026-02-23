Internationale Beziehungen

Hessen plant Partnerschaft mit Region rund um Kiew

Eine neue hessische Verbindung in das Kriegsland soll auch ein Zeichen für einen künftigen EU-Beitritt der Ukraine setzen. Wer könnte von der Partnerschaft profitieren?

Kriegsschäden in der Oblast Kiew im November 2025. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Kriegsschäden in der Oblast Kiew im November 2025. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen strebt eine Partnerschaft mit der Region rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew an. Das hessische Kabinett habe kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am Dienstag (24.2.) die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung beschlossen, teilte das Europaministerium in Wiesbaden mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Ukraine verdient eine europäische Perspektive», betonte Europaminister Manfred Pentz (CDU). «Mit der Regionalpartnerschaft wollen wir ein klares Zeichen setzen, dass wir den EU-Beitritt der Ukraine unterstützen.» Die geplante Partnerschaft solle für den Mut, die Zuversicht und den festen Willen stehen, Europa gemeinsam zu gestalten. 

100.000 Ukrainer in Hessen

Daraus kann sich laut Europaministerium ein Austausch etwa in den Bereichen Jugend, Bildung, Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Digitalisierung entwickeln. Auch weitere kommunale Partnerschaften könnten entstehen. Zudem sei das angestrebte Abkommen ein wichtiges Signal für die Menschen aus der Ukraine, die in Hessen Zuflucht suchten. Aktuell leben etwa 100.000 Ukrainer im Bundesland.

Hessens Europaminister Manfred Pentz (CDU) unterstützt einen EU-Beitritt der Ukraine. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Hessens Europaminister Manfred Pentz (CDU) unterstützt einen EU-Beitritt der Ukraine. (Archivbild)

Die Ukraine gliedert sich nach den Angaben in 24 sogenannte Oblaste. In der Oblast Kiew leben etwa 1,8 Millionen Menschen rund um die Hauptstadt, die selbst nicht zu dieser Region gehört. Es gibt dort mehr als 3.000 Unternehmen. 

Mit der polnischen Woiwodschaft Wielkopolska pflegt Hessen schon seit mehr als 25 Jahren einen Austausch. «Von diesen Erfahrungen kann das neue Projekt nun profitieren», erklärte das Europaministerium.

Regionalpartnerschaften hat Hessen außerdem mit den Regionen Nouvelle-Aquitaine (Frankreich), Bursa (Türkei), Emilia-Romagna (Italien), Vojvodina (Serbien) und Wisconsin (USA). Daneben gibt es mehrere hessische Städte mit einer Partnerschaft mit einer ukrainischen Kommune.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vorstoß für hessische Partnerschaft mit ukrainischer Region
Landtag

Vorstoß für hessische Partnerschaft mit ukrainischer Region

Einst war Hessen mit einer russischen Region verbunden. Bis der Krieg in der Ukraine kam. Nun gibt es Bestrebungen für eine Freundschaft mit einer dortigen Region. Eine Landtagsfraktion ist dagegen.

05.02.2025

Hessen will mit Region in Südkorea zusammenarbeiten
Internationale Beziehungen

Hessen will mit Region in Südkorea zusammenarbeiten

Hessen will sich internationaler aufstellen. 2023 hat eine südkoreanische Provinz bereits ein Kontaktbüro in Frankfurt eröffnet. Jetzt folgt der nächste Schritt dieser Partnerschaft.

10.10.2024

Europaminister spricht mit Botschafter der Ukraine
Hessen und die Ukraine

Europaminister spricht mit Botschafter der Ukraine

Unter anderem ging es um die Option einer Regionalpartnerschaft. Sie soll mehr sein als Symbolpolitik.

24.07.2024

Europaminister Pentz auf mehrtägiger Reise in der Türkei
International

Europaminister Pentz auf mehrtägiger Reise in der Türkei

Seit 2010 gibt es eine Partnerschaft zwischen Hessen und der türkischen Region Bursa. Dorthin reist nun Minister Pentz, auch andere Stationen stehen auf dem Programm.

17.07.2024

Diplomatie

Hessische Europaministerin besucht Partnerregion in Serbien

28.03.2023