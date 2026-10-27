Wettervorhersage

Hessen startet mild, dann wird es schrittweise kühler

Erst mild und trocken, dann etwas Regen und sinkende Temperaturen - was die Wetterwoche in Hessen bringt.

Ein frühlingshaft milder Tag lädt zu Spaziergängen ein. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Ein frühlingshaft milder Tag lädt zu Spaziergängen ein. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Frühlingshaft mild, heiter und trocken wird es im Tagesverlauf in Hessen. Dabei steigen die Temperaturen auf 15 bis 19 Grad und in höheren Lagen auf bis zu 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In der Nacht kommt dann dichte Bewölkung auf, die zeitweise Regen bringt.

Am Mittwoch zieht der Regen in Richtung Osten ab, und es bleibt meist trocken bei nochmals milden Höchstwerten von 12 bis 16 Grad sowie 8 bis 12 Grad in höheren Lagen. 

Etwas kühler wird es am Donnerstag: Nach örtlicher Nebelauflösung zeigen sich im Norden teils viele Wolken, im Süden des Landes wird es heiter bis sonnig, und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad und um 9 Grad in Hochlagen. 

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Am Freitag geht es dann noch ein wenig runter mit den Temperaturen: Bei Sonnenschein erwarten die Meteorologen noch Höchstwerte zwischen 9 und 12 Grad, bei Nebel und Hochnebel in Nordhessen werden dagegen nur bis zu 5 Grad erreicht.

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