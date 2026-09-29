Hessens jüngster Oberbürgermeister startet in Hanau

Hanau (dpa/lhe) - Hessens jüngste kreisfreie Stadt hat nun auch den jüngsten Oberbürgermeister: Der 36 Jahre alte Sozialdemokrat Maximilian Bieri ist am Montagabend in Hanau feierlich in sein neues Amt eingeführt worden. Der jüngste OB Hessens löst damit den dienstältesten ab: Claus Kaminsky (SPD), der 16 Jahre lang die Geschicke im Hanauer Rathaus lenkte. Offiziell tritt Bieri sein Amt am Donnerstag an.

In seiner Antrittsrede erinnerte der 36-Jährige an sein Motto «Miteinander», mit dem er im Kommunalwahlkampf im März um Stimmen warb. Er verstehe sein Amt als Mittler zwischen den Generationen, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und zwischen Menschen jeder Herkunft, sagte er: «Miteinander heißt Brücken bauen.»

Bieri hatte sich Ende März, damals noch als Bürgermeister, klar gegen die CDU-Stadträtin Isabelle Hemsley durchgesetzt. Hemsley wird neue Bürgermeisterin. In der Stadtverordnetenversammlung verfügt die Koalition aus SPD, CDU und FDP mit deutlich mehr als 60 Prozent der Stimmen über eine stabile Mehrheit.

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