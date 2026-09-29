Kommunen

Hessens jüngster Oberbürgermeister startet in Hanau

Mit 36 Jahren übernimmt Maximilian Bieri das Spitzenamt in Hanau. In seiner Antrittsrede betont der Sozialdemokrat das «Miteinander» – ein Motto, das Generationen und Kulturen verbinden soll.

Mit 36 Jahren Hessens jüngster OB: Maximilian Bieri (M.) bei seiner feierlichen Amtseinführung. Offiziell tritt er sein Amt am Donnerstag an. Foto: Michael Bauer/dpa
Mit 36 Jahren Hessens jüngster OB: Maximilian Bieri (M.) bei seiner feierlichen Amtseinführung. Offiziell tritt er sein Amt am Donnerstag an.

Hanau (dpa/lhe) - Hessens jüngste kreisfreie Stadt hat nun auch den jüngsten Oberbürgermeister: Der 36 Jahre alte Sozialdemokrat Maximilian Bieri ist am Montagabend in Hanau feierlich in sein neues Amt eingeführt worden. Der jüngste OB Hessens löst damit den dienstältesten ab: Claus Kaminsky (SPD), der 16 Jahre lang die Geschicke im Hanauer Rathaus lenkte. Offiziell tritt Bieri sein Amt am Donnerstag an.

In seiner Antrittsrede erinnerte der 36-Jährige an sein Motto «Miteinander», mit dem er im Kommunalwahlkampf im März um Stimmen warb. Er verstehe sein Amt als Mittler zwischen den Generationen, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und zwischen Menschen jeder Herkunft, sagte er: «Miteinander heißt Brücken bauen.»

Bieri hatte sich Ende März, damals noch als Bürgermeister, klar gegen die CDU-Stadträtin Isabelle Hemsley durchgesetzt. Hemsley wird neue Bürgermeisterin. In der Stadtverordnetenversammlung verfügt die Koalition aus SPD, CDU und FDP mit deutlich mehr als 60 Prozent der Stimmen über eine stabile Mehrheit.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bieri ist in Frankfurt geboren. Aufgewachsen ist er im Hanauer Stadtteil Steinheim. Er hat in Frankfurt Mathematik studiert, in diesem Fach promoviert und anschließend in Aschaffenburg als Software-Entwickler gearbeitet. 2019 zog er in die Hanauer Stadtverordnetenversammlung ein, wurde später SPD-Fraktionsvorsitzender und wechselte 2023 als Bürgermeister ins Rathaus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Er kann rechnen, singen, klettern – jetzt führt er Hanau
Neuer Rathauschef

Er kann rechnen, singen, klettern – jetzt führt er Hanau

Mit 36 Jahren wird der Hanauer Maximilian Bieri Hessens jüngster Oberbürgermeister. Was ihn antreibt und was sein Blick auf die Stadtkasse mit einem Espresso zu tun hat.

28.09.2026

Kaminsky übergibt Hanauer Finanzen an Nachfolger Bieri
Kommunale Finanzen

Kaminsky übergibt Hanauer Finanzen an Nachfolger Bieri

Mit 51 Millionen Euro Rücklage steht Hanau finanziell gut da – doch ein Streit mit dem Land sorgt für Spannung. Für welchen Fall kündigt der scheidende OB eine Polonaise auf dem Marktplatz an?

02.09.2026

Zahlenmensch und Brückenbauer: Bieri neuer Hanauer OB
Kommunalwahlen

Zahlenmensch und Brückenbauer: Bieri neuer Hanauer OB

Hanaus künftiger Oberbürgermeister ist promovierter Mathematiker. Der politische Aufstieg des 35-jährigen Sozialdemokraten verläuft steil.

30.03.2026

SPD-Kandidat Bieri setzt sich bei OB-Wahl in Hanau durch
Ergebnis der Stichwahl

SPD-Kandidat Bieri setzt sich bei OB-Wahl in Hanau durch

Die Brüder-Grimm-Stadt wird weiter von einem Sozialdemokraten regiert. Der 35-Jährige läutet einen Generationenwechsel im Rathaus ein.

29.03.2026

Bieri oder Hemsley? Hanau wählt neuen Oberbürgermeister
Kommunalwahl

Bieri oder Hemsley? Hanau wählt neuen Oberbürgermeister

Nach knapp verpasstem Sieg im ersten Wahlgang tritt Maximilian Bieri (SPD) erneut gegen Isabelle Hemsley (CDU) an. Beide verbindet mehr als nur der Wahlkampf.

29.03.2026