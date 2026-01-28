Tiere

Hund stirbt nach Vergiftung durch Halterin - Geldstrafe

Ein Schäferhund stirbt einen qualvollen Tod auf einem Feldweg - seine Halterin hatte ihm einen tödlichen Zuckerersatzstoff verabreicht. Sie wird zu einer Geldstrafe verurteilt.

Ein Hund muss sterben, weil die Halterin offenbar überfordert war. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Bühl (dpa/lsw) - Weil sie ihrem Schäferhund eine tödliche Dosis eines Zuckerersatzstoffes verabreicht hat, ist eine 62-Jährige vom Amtsgericht Bühl zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 55 Euro verurteilt worden. Das Urteil sei am 23. Januar gesprochen worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet und Details offengelegt: Demnach hatte die 62-Jährige das Tier im Juli 2022 getötet, weil es zuvor in die Wohnung gemacht hatte und sie wegen der Pflege ihres bettlägerigen Mannes überfordert war. Die Tat sei eine Kurzschlussreaktion gewesen.

Dem Zeitungsbericht zufolge fuhr die Frau auf einen Feldweg und verabreichte ihrem Hund dort den Zuckerersatzstoff Birkenzucker. Das habe eine tödliche Insulinreaktion ausgelöst. Das Tier bekam Muskelkrämpfe, verlor das Bewusstsein und starb nach längerem Todeskampf. 

Zeugen hatten das noch immer an einem Baum angeleinte Tier tot aufgefunden. Da es gechippt war, konnte die Besitzerin dem Bericht zufolge ausfindig gemacht werden. Das Urteil ist nach Angaben des Amtsgerichts noch nicht rechtskräftig.

