Hund stirbt nach Vergiftung durch Halterin - Geldstrafe

Bühl (dpa/lsw) - Weil sie ihrem Schäferhund eine tödliche Dosis eines Zuckerersatzstoffes verabreicht hat, ist eine 62-Jährige vom Amtsgericht Bühl zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 55 Euro verurteilt worden. Das Urteil sei am 23. Januar gesprochen worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet und Details offengelegt: Demnach hatte die 62-Jährige das Tier im Juli 2022 getötet, weil es zuvor in die Wohnung gemacht hatte und sie wegen der Pflege ihres bettlägerigen Mannes überfordert war. Die Tat sei eine Kurzschlussreaktion gewesen.