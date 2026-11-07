Hunderte demonstrieren vor Preisverleihung
Bereits am Morgen ist an der Paulskirche in Frankfurt kaum Durchkommen. Zahlreiche Iranerinnen und Iraner demonstrieren - und warten auf den Oppositionspolitiker Pahlavi.
Frankfurt (dpa) - Bereits mehrere Stunden vor der Verleihung des Freiheitspreises an das iranische Volk demonstrieren in Frankfurt mehrere Hundert Menschen. Auf dem Römerberg und rund um die Paulskirche waren am Morgen zahlreiche Menschen mit Flaggen, Fahnen und Plakaten unterwegs. Die Polizei sprach am Morgen von etwa 1.000 Menschen auf dem Römerberg.
Ab 11 Uhr soll der Oppositionelle Reza Pahlavi den Freiheitspreis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung stellvertretend für das iranische Volk entgegennehmen. Er ist ein Sohn des 1979 gestürzten Schahs und lebt im Exil in den USA. Er hat sich als Übergangsführer ins Spiel gebracht, falls die seither regierende Staatsführung in Teheran stürzen sollte. Viele sehen die Personalie kritisch, besonders wegen der monarchistischen Vergangenheit des Landes.
Pahlavi hat aber auch viele Unterstützer. Vor der Paulskirche warteten Hunderte auf ihn. Einer der Demonstrierenden sagte, er sei zur Unterstützung seines Volkes da. Gefragt, was er von Pahlavi denke, sagte er: «Das ist die einzige Alternative zurzeit.»