Kerber tritt ab

In der Hitze - Kerber tanzt bei Abschiedsspiel zu «Atemlos»

Tänzchen, Emotionen und Steffi-Graf-Gruß: Angelique Kerber präsentiert sich zu ihrem Abschied in Bad Homburg noch einmal ihren Fans. Neue Pläne hat sie schon - auch auf der Tennis-Tour.

Emotionaler Abschied: Angelique Kerber (r) bestritt ein Showmatch gegen Ana Ivanović. Foto: Mathias Schulz/dpa
Emotionaler Abschied: Angelique Kerber (r) bestritt ein Showmatch gegen Ana Ivanović.

Bad Homburg (dpa) - Mit «Gänsehaut» und einem Tänzchen zu Helene Fischers Hit «Atemlos» als Zwischeneinlage hat Angelique Kerber das Ende ihrer Tennis-Karriere gefeiert. Die 4.100 Zuschauer in Bad Homburg verabschiedeten die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin mit Standing Ovations. 

Dass die 38-Jährige einen Tag vor dem Auftakt der Bad Homburg Open mit 6:3, 7:5 gegen die serbische frühere Weltranglisten-Erste Ana Ivanović (38) gewann, war nebensächlich. Bei drückender Hitze erlebte Kerber einen emotionalen Nachmittag. Es sei eine große Ehre, nun auch eine Legende zu sein, sagte Kerber, die einen Sohn (1) und eine Tochter (3) hat. «Mit dem heutigen Tag bin ich wirklich zurückgetreten. Das Kapitel ist zu Ende. Ein neues kann anfangen.» 

Steffi Graf gratuliert zur Karriere

Nach dem gewonnen ersten Satz legte die frühere Nummer eins der Welt den Tennisschläger kurzzeitig beiseite und tanzte gemeinsam mit ihrer langjährigen Wegbegleiterin Andrea Petkovic zur Musik von Helene Fischer. Petkovic führte gemeinsam mit Eurosport-Moderator Matthias Stach durch das Abschiedsspiel. 

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Zwischendurch eine kleine Tanzeinlage: Andrea Petkovic (l) und Angelique Kerber (r). Foto: Mathias Schulz/dpa
Zwischendurch eine kleine Tanzeinlage: Andrea Petkovic (l) und Angelique Kerber (r).

Auf der Leinwand wurden zu Kerbers Ehren Grußbotschaften der Schlagerikone Fischer ebenso wie von den Tennis-Legenden Roger Federer, Rafael Nadal, Andre Agassi und Steffi Graf eingeblendet. Boris Becker schaute sich das Match vor Ort an. 

Boris Becker beim Abschied von Angelique Kerber dabei: «Ehre, wem Ehre gebührt», sagte er. Foto: Mathias Schulz/dpa
Boris Becker beim Abschied von Angelique Kerber dabei: «Ehre, wem Ehre gebührt», sagte er.

Bilder wecken Erinnerungen

«Es ist so schön, euch alle hier zu sehen. Es bedeutet mir viel», sagte Kerber mit hochrotem Kopf. Zwischenzeitlich tauschte sie bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius für ein paar Ballwechsel die Rolle mit den Ballkindern. 

Eingeblendete Szenen ihrer Triumphe bei den Australian Open und den US Open 2016 sowie Wimbledon 2018 erinnerten an ihre größten Erfolgsmomente. «Ich habe Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe», bekannte Kerber schon zu Beginn. 

Wimbledon-Übertragung mit Kerber

Vor knapp zwei Jahren hatte sich die frühere Weltranglistenerste bei den Olympischen Spielen in Paris von der großen Tennis-Bühne verabschiedet. Die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf hätte ein Abschiedsspiel schon früher geplant, wurde aber im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Mutter.

Beim Bad Homburger Turnier ist Kerber als Sportdirektorin tätig. Neue Aufgaben hat sie bereits übernommen. In Wimbledon vom 29. Juni bis 12. Juli wird sie diesmal in der zweiten Turnier-Woche erstmals für den Pay-TV-Anbieter Amazon Prime Video als Expertin arbeiten.

Angelique Kerber gewann ihr Abschiedsspiel, doch das Ergebnis war Nebensache. Foto: Mathias Schulz/dpa
Angelique Kerber gewann ihr Abschiedsspiel, doch das Ergebnis war Nebensache.

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