Gasleck Ursache für Explosion und Tod einer Familie

Hechingen (dpa/lsw) - Die verheerende Explosion ließ ein ganzes Haus einstürzen, eine dreiköpfige Familie verlor ihr Leben. Die Ursache sehen die Ermittler in einem jahrzehntealten Gasleck.

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Hechingen kam es wohl bereits 1960 bei Bauarbeiten zu einem Schaden an der Gasleitung. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden hätten sich nicht ergeben.

Bei der Explosion am 8. Februar wurden der Keller, das Hochparterre und die Garage des Gebäudes nahezu vollständig zerstört. Das gesamte Gebäude stürzte ein. Die drei Bewohner des Hauses konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gas trat jahrelang unbemerkt aus

Wie die Anklagebehörde weiter mitteilte, soll es beim Ausheben eines Grabens einer im Jahr 1960 errichteten Garage zu einer Beschädigung der Schutzschicht und vermutlich auch zu einer Beschädigung der Gasleitung gekommen sein. Durch fortschreitende Korrosion trat Gas aus, verteilte sich über das Erdreich und konnte über Fugen und Risse im Straßenbelag oder der Entwässerungsrinne der Garage entweichen. Das Leck sei geruchlich nicht wahrgenommen worden.

Durch die Frostperiode vor der Explosion konnte das austretende Gas nicht mehr über den Bereich der Garageneinfahrt entweichen und drang stattdessen zunächst in die Garage ein und gelangte durch die vermutlich offenstehende Kellertür in den Keller des Gebäudes. «Dort konnte sich das Gas weiter ausbreiten und an geeigneter Stelle in Nähe des Gas-Brennwertgeräts im Keller des Hauses als Zündquelle für die schließlich erfolgte Explosion anreichern», teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Foto: Jannik Nölke/dpa Ein unentdecktes Gasleck hat die Explosion ausgelöst. (Archivfoto)