FDP-Landesvorstand

Johanna von Trotha ist neue Generalsekretärin der FDP Hessen

Dreifach-Mama, Geschäftsführerin, Netzwerkerin: Johanna von Trotha ist neue FDP-Generalsekretärin in Hessen.

Trotha ist neue FDP-Generalsekretärin. Foto: -/FDP Hessen/dpa
Trotha ist neue FDP-Generalsekretärin.

Gießen (dpa/lhe) - Die hessische FDP hat auf ihrem Parteitag in Gießen eine neue Generalsekretärin gewählt: Die Delegierten votierten mit 80,9 Prozent der Stimmen für Johanna von Trotha. Die 40-Jährige war die einzige Kandidatin für den Posten. Der bisherige hessische FDP-Generalsekretär Alexander Müller hatte sein Amt zur Verfügung gestellt, um sich nach eigenen Worten stärker auf die Bundespolitik konzentrieren zu können. 

Johanna von Trotha bringe genau die Talente und Stärken mit, die die Partei nach der Aufbruchstimmung des Bundesparteitages von Ende Mai brauche, um in Hessen auf dem Weg zur Landtagswahl 2028 weiterzuarbeiten, hatte der Landesvorsitzende Thorsten Lieb bei der Vorstellung der neuen Generalsekretärin erklärt. «Mit ihrer Kommunikations- und Ausdrucksstärke, ihren Netzwerkfähigkeiten und ihrer kommunalpolitischen Erfahrung wird sie die richtigen Impulse geben.»

Von Trotha war bisher Beisitzerin im Präsidium der FDP Hessen. Sie ist FDP-Kreisvorsitzende im Kreis Groß-Gerau und Fraktionsvorsitzende der FDP in der Stadtverordnetenversammlung Ginsheim-Gustavsburg. Die dreifache Mutter leitet als Geschäftsführerin eine Eventlokation auf der Rheininsel Nonnenau, ein Familienbetrieb.

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