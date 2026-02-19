Jugendliche treten auf Mann ein - mehrere Festnahmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere Jugendliche haben in Frankfurt einen 26-Jährigen attackiert. Ihr teils noch am Boden liegendes Opfer sollen sie dann geschlagen und getreten haben, teile die Polizei mit. Zuvor hatte der Mann sie demnach vor einem Geschäft im Stadtteil Fechenheim angesprochen. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte die Situation unmittelbar danach.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Mehrere Personen gingen demnach unvermittelt auf den 26-Jährigen los. Erst als ein Passant einschritt, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Der Mann wurde bei dem Vorfall am Mittwoch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte kurz darauf drei mutmaßliche Täter im Alter von 16 und 17 Jahren in der Nähe vorübergehend festnehmen.

Versuchter Kopfstoß gegen Polizisten

Später meldete eine Zeugin eine verdächtige Personengruppe in der Nähe. Bei einer Kontrolle sei ein 18-Jähriger durch aggressives Verhalten aufgefallen. Er habe die Beamten beleidigt und versucht, einem Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen, teilte die Polizei weiter mit.