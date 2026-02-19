Tat in Frankfurt

Jugendliche treten auf Mann ein - mehrere Festnahmen

Ein Passant greift ein, als mehrere Jugendliche einen Mann angreifen. Die Polizei prüft, ob weitere Verdächtige beteiligt waren.

Wegen aggressiver Jugendlicher war die Frankfurter Polizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wegen aggressiver Jugendlicher war die Frankfurter Polizei im Einsatz. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehrere Jugendliche haben in Frankfurt einen 26-Jährigen attackiert. Ihr teils noch am Boden liegendes Opfer sollen sie dann geschlagen und getreten haben, teile die Polizei mit. Zuvor hatte der Mann sie demnach vor einem Geschäft im Stadtteil Fechenheim angesprochen. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte die Situation unmittelbar danach. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mehrere Personen gingen demnach unvermittelt auf den 26-Jährigen los. Erst als ein Passant einschritt, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Der Mann wurde bei dem Vorfall am Mittwoch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte kurz darauf drei mutmaßliche Täter im Alter von 16 und 17 Jahren in der Nähe vorübergehend festnehmen.

Versuchter Kopfstoß gegen Polizisten

Später meldete eine Zeugin eine verdächtige Personengruppe in der Nähe. Bei einer Kontrolle sei ein 18-Jähriger durch aggressives Verhalten aufgefallen. Er habe die Beamten beleidigt und versucht, einem Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen, teilte die Polizei weiter mit.

Ob die kontrollierten Personen an der vorangegangenen Tat beteiligt waren, wird noch ermittelt. Der 18-Jährige muss sich wegen des Verdachts des Widerstands und der Beleidigung verantworten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei prüft Zusammenhänge von Gewalttaten
Kriminalität

Polizei prüft Zusammenhänge von Gewalttaten

Erst fielen Schüsse auf einem Spielplatz im Dezember, ein Jugendlicher wurde schwer verletzt. Jetzt wurde erneut ein junger Mann Opfer einer Gewalttat. Gibt es einen Zusammenhang?

11.02.2026

Ludwigshafen: Reizgas-Vorfälle an Schule – Polizei ermittelt mehrere Jugendliche
Reizgas an Realschule

Ludwigshafen: Reizgas-Vorfälle an Schule – Polizei ermittelt mehrere Jugendliche

Mehrere Reizgas-Vorfälle an einer Schule in Ludwigshafen haben zu intensiven Ermittlungen, Vernehmungen Jugendlicher und einer erhöhten Polizeipräsenz geführt.

29.01.2026

Nach Angriff auf Polizisten: Jugendlicher festgenommen
Angriff auf Polizei

Nach Angriff auf Polizisten: Jugendlicher festgenommen

Ein Polizist, unterwegs in seiner Freizeit, beobachtet ungewöhnliche Fahrmanöver und greift ein. Daraufhin wird er geschlagen und getreten. Nun ist der erste mutmaßliche Täter gefasst.

11.04.2025

Jugendlicher rassistisch beleidigt, geschlagen und getreten
Main-Kinzig-Kreis

Jugendlicher rassistisch beleidigt, geschlagen und getreten

Ein Autofahrer soll einen 16-Jährigen in Bad Orb angegangen sein, anschließend fuhr er davon.

24.04.2024

Neun Festnahmen nach Massenschlägerei in Rüsselsheim
Kriminalität

Neun Festnahmen nach Massenschlägerei in Rüsselsheim

Neun Personen werden nach einer Schlägerei in Rüsselsheim vorläufig festgenommen. Der jüngste Verdächtige ist noch Jugendlicher.

08.04.2024