Gefährliche Körperverletzung

Junge Männer von Unbekannten in Gewerbegebiet attackiert

Nur zwei Minuten liegen zwischen zwei rätselhaften Attacken auf junge Männer in Limburg. Beide Male werden die Opfer verletzt. Wie liefen die Taten ab?

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Limburg-Eschhofen (dpa/lhe) - Zwei junge Männer sind in einem Gewerbegebiet in Limburg von Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Eschhofen an einem Baumarktgelände unvermittelt auf einen 24-Jährigen ein. Unmittelbar nach dem Angriff wurde ein 18-Jähriger in seinem Wagen vor einem Parkhaus ins Gesicht geschlagen und bedrängt.

In beiden Fällen fuhren die Unbekannten demnach in einem dunklen Auto vor. Der 24-Jährige habe nach der Attacke wegrennen und sich verstecken können, hieß es. Anschließend seien die Täter mit dem Auto in Richtung der Bundesstraße beziehungsweise Autobahn geflohen. 

Das 18-jährige Opfer habe als Beifahrer gemeinsam mit drei weiteren Insassen in einem geparkten Auto gesessen, als Unbekannte in einem dunklen Fahrzeug vorgefahren seien, erklärten die Beamten. Durch das geöffnete Fenster attackierten sie dann den 18-Jährigen. Zudem sollen sie versucht haben, die verschlossenen Fahrzeugtüren zu öffnen und schlugen mit den Händen gegen das Auto, als ihnen das nicht gelang. Auch hier flüchteten die Täter anschließend. 

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Beide jungen Männer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

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