Junge Schreibtalente aus Hessen und Thüringen ausgezeichnet

Erfurt (dpa) - 30 junge Schreibtalente sind mit Preisen des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen ausgezeichnet worden. Die 16- bis 25-Jährigen aus den beiden Bundesländern erhielten die Auszeichnung am Samstag in Erfurt, wie die Thüringer Staatskanzlei, das Bildungsministerium sowie die Kulturstiftung mitteilten. 18 Preisträger und Preisträgerinnen kamen aus Hessen, 12 aus Thüringen.

Eine Jury hatte die Preisträger und Stücke aus den Arbeiten von insgesamt mehr als 400 Einreichungen ausgewählt. Die Prosastücke und Gedichte seien anonymisiert gelesen worden, hieß es.

Länderübergreifende Kultur- und Nachwuchsförderung

Der Thüringer Staatssekretär für Medien und Europa, Stephan König, betonte den länderübergreifenden Gedanken: «Dass Hessen und unser Freistaat diesen Wettbewerb gemeinsam tragen, ist ein starkes Zeichen für länderübergreifende Kultur- und Nachwuchsförderung.»

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Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels verwies auf das 35-jährige Bestehen des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen. «35 Jahre Ermutigung für junge Menschen, ihre Gedanken, ihre Geschichten und ihre eigene Sprache mit anderen zu teilen», so der SPD-Politiker.