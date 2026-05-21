Junger Raser flieht vor Polizei durch Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Nach seiner Flucht vor der Polizei in Offenbach wird gegen einen Autofahrer wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Der Wagen war einer Zivilstreife in der Nacht auf der Bundesstraße 448 zwischen Obertshausen und Offenbach aufgefallen, weil er deutlich zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. An einer roten Ampel habe der etwa 20-jährige Autofahrer daraufhin angehalten. Die Beamten gaben ihm den Angaben zufolge Anhaltezeichen und fuhren vor seinen Wagen.

Als sie ausstiegen und auf das Auto zugingen, sei der Fahrer plötzlich ausgeschert und mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Daraufhin sei er an einer Ampel trotz Rotlichts nach links abgebogen, auf die Bundesstraße 448 gefahren und stadtauswärts davongerast. Im Rahmen einer Fahndung fanden Polizisten den verlassenen Wagen später auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Stadtteil Bieber, wie es weiter hieß. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und auf Spuren untersucht. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer und zu seinem Verhalten geben können, wurden gebeten, sich bei der Polizei in Offenbach zu melden.