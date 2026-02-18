Mehr als 40 Straftaten - Raser landet nach Flucht in U-Haft

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Ein mehrfach straffällig gewordener Mann ist nach einer riskanten Verfolgungsfahrt im Landkreis Heilbronn in Untersuchungshaft genommen worden. Eine Streife habe den Mann in seinem Auto bei Bad Friedrichshall kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt am Sonntag sei der Mann riskant und mit hohen Geschwindigkeiten geflüchtet.

In einer Rechtskurve habe der 48-Jährige dann die Kontrolle verloren, hieß es. Er fuhr in ein angrenzendes Feld und wurde daraufhin festgenommen.

Unter Drogen und mit etlichen Vorstrafen

Es stellte sich heraus, dass der Mann seit Ende letzten Jahres mehr als 40-mal straffällig geworden ist - unter anderem wegen Urkundenfälschung, schweren Diebstahls, Tankbetrugs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss von Amphetamin, hatte keinen Führerschein und sein Wagen war nicht zugelassen.