Kind bei Zusammenstoß mit Bagger lebensgefährlich verletzt
Ein siebenjähriges Mädchen wird beim Radfahren von einem Bagger erfasst – die Eltern sind direkt dahinter. Was über den Unfall und die Ermittlungen bekannt ist.
Schauenburg (dpa/lhe) - Ein sieben Jahre altes Kind ist in Schauenburg (Landkreis Kassel) bei einem Unfall mit einem Bagger lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen war es am Dienstagnachmittag mit dem Fahrrad entlang der Korbacher Straße in Richtung Elgershausen auf dem linken Gehweg unterwegs. Den Angaben der Polizei zufolge fuhren die Eltern dabei direkt hinter dem Kind.
Polizei ermittelt zur Unfallursache
Ein 61 Jahre alter Baggerfahrer war demnach in gleicher Richtung unterwegs und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Als die Arbeitsmaschine den Gehweg überquerte, kam es aus zunächst ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.
Das Mädchen geriet laut Polizei unter das Fahrzeug und erlitt schwerste Verletzungen. Die Unfallstelle war vorübergehend voll gesperrt. Der Bagger wurde sichergestellt, zur Klärung des Hergangs war auch ein Gutachter im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.