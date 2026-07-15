Kind bei Zusammenstoß mit Bagger lebensgefährlich verletzt

Schauenburg (dpa/lhe) - Ein sieben Jahre altes Kind ist in Schauenburg (Landkreis Kassel) bei einem Unfall mit einem Bagger lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war es am Dienstagnachmittag mit dem Fahrrad entlang der Korbacher Straße in Richtung Elgershausen auf dem linken Gehweg unterwegs. Den Angaben der Polizei zufolge fuhren die Eltern dabei direkt hinter dem Kind.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Ein 61 Jahre alter Baggerfahrer war demnach in gleicher Richtung unterwegs und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Als die Arbeitsmaschine den Gehweg überquerte, kam es aus zunächst ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

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