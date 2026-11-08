Verkehrsunfall

Kind übersieht Auto und wird schwer verletzt

Ein Junge will eine Straße überqueren - in dem Moment kommt ein Auto. Was über den Unfall bislang bekannt ist.

Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Plüderhausen (dpa/lsw) - Ein Kind ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der Neunjährige wollte am Samstag die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Er trat den Angaben nach unerwartet auf die Fahrbahn und übersah das Auto. In der Folge prallte der Junge gegen den fahrenden Wagen. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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