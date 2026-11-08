Kind übersieht Auto und wird schwer verletzt

Plüderhausen (dpa/lsw) - Ein Kind ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der Neunjährige wollte am Samstag die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Er trat den Angaben nach unerwartet auf die Fahrbahn und übersah das Auto. In der Folge prallte der Junge gegen den fahrenden Wagen. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.