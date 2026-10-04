Kirschlorbeer-Plage an Waldrändern? - Landkreis warnt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Er nützt Insekten so gut wie nichts und ist zudem auch noch giftig: Der immergrüne Kirschlorbeer ziert zwar viele Gärten und ist als Hecke sehr beliebt. Umweltschützern aber ist er eher ein Dorn im Auge. Jetzt macht er sich auch noch mancherorts in Wäldern breit. Jungbäume könnten Dickichte bilden und damit die Waldverjüngung behindern, sagt dazu der BUND Baden-Württemberg. «Vor allem in siedlungsnahen Wäldern ist er immer wieder zu finden», wie eine Sprecherin sagt.

«Ökologische Plage» im Landkreis Rastatt

Das Landratsamt Rastatt warnte Anfang September, dass die Pflanze zunehmend zur ökologischen Plage werde und sich in den Wäldern des Landkreises mehr und mehr ausbreite. «Besonders an Waldrändern, in stadtnahen Gebieten sowie entlang von Wegen und Waldparkplätzen haben die Förster im Landkreis in den vergangenen Jahren eine besorgniserregende Zunahme dieser nicht heimischen Art festgestellt», hieß es.

Auch in den Karlsruher Wäldern macht Kirschlorbeer bereits große Probleme, wie die Stadt Karlsruhe im Juli berichtete. «Am besten wäre es, wenn die Menschen den Eintrag dieses Strauchs in die Wälder bleibenlassen würden - das würde am meisten helfen», sagt ein Sprecher von ForstBW. Im Staatswald stelle Kirschlorbeer aber noch kein Problem dar.

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Die Pflanze finde beispielsweise Verbreitung durch Gartenabfälle oder Erdaushub, der einfach an den Waldrand gekippt werde, sagte Katrin Fritzsch vom Nabu-Naturschutzzentrum Federsee. Informationen auch anderer Landkreise zu diesem Thema halte sie für sinnvoll.

Ablagerungen von Grünschnitt bereiten insgesamt Probleme

Überhaupt spiele an Parkplätzen oder Waldrändern illegal abgelagerter Grünschnitt eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung eingeschleppter Arten, sagen die Experten. Im Ortenaukreis beispielsweise hat man laut des Amtes für Waldwirtschaft zwar auch ein Auge auf Kirschlorbeer, aber eher Ärger mit illegal abgelagerten Bambuspflanzen, die sich kraft ihrer Wurzelbildung vehement verbreiten können.