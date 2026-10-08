Königin Silvia auf Bodensee-Insel: Das ist geplant
Nach ihrem Besuch in Konstanz geht es für die schwedische Königin auf die Blumeninsel. Dort gibt es für Besucher die Gelegenheit, sie aus der Nähe zu sehen.
Konstanz (dpa/lsw) - Wer Königin Silvia von Schweden einmal aus der Nähe sehen möchte, hat auf der Insel Mainau die Gelegenheit dazu: Nach ihrem Besuch in Konstanz geht es für die Monarchin heute auf die Blumeninsel. Die 82-Jährige besucht dort den Festakt zum zehnjährigen Jubiläum einer gemeinnützigen Stiftung für Jugendliche, mit der sie seit Jahren verbunden ist.
Zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr sowie zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr soll Silvia den Schlosshof auf dem Weg zum Palmenhaus und zurück durchqueren. Besucherinnen und Besucher können sich am Rand des Schlosshofs aufstellen und die Königin begrüßen. Auf dem Programm steht zudem ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Konstanz.
Nicht der erste Besuch auf der Mainau
Anlass für den Besuch ist das zehnjährige Bestehen der Mentor Stiftung Deutschland. Die Stiftung wurde 2016 auf Initiative von Bettina Gräfin Bernadotte auf der Mainau gegründet. Sie setzt sich dafür ein, Jugendliche zu stärken und ihnen zu helfen, eigene Fähigkeiten zu entdecken.
Königin Silvia ist seit langem mit der Mentor-Bewegung verbunden. 1994 gründete sie gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die internationale Mentor-Föderation.
Für die schwedische Königin ist es nicht der erste Besuch auf der Blumeninsel. Zuletzt war sie im Oktober 2023 auf der Mainau. Damals nahm sie an einer Rosentaufe zugunsten der Akademie der Mentor Stiftung Deutschland teil.
Am Mittwochabend war Silvia bereits in Konstanz. Unter Applaus wurde sie vor dem Bodenseeforum empfangen. Dort besuchte sie die Premiere des Bühnenprojekts «wir_jetzt_hier», das Schauspieler und Mentor-Botschafter Oliver Wnuk (50, «Nord Nord Mord») mit Jugendlichen entwickelt hat.