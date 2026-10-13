Kurzfristige Schäden: Sperrung im Autobahnkreuz Schierstein

Wiesbaden (dpa) - Schon wieder ist bei Wiesbaden Geduld gefragt: Im Autobahnkreuz Schierstein ist die Autobahn 66 in Richtung Frankfurt kurzfristig gesperrt worden. Bis auf Weiteres werde der Verkehr vor dem Autobahnkreuz auf die A643 in Richtung Mainz abgeleitet, teilte die Autobahn GmbH West mit. Der Grund für die Sperrung: An der Fahrbahn seien kurzfristig Schäden aufgetreten.

Autofahrer, die in Richtung Frankfurt unterwegs sind, sollen demnach auf der A643 über die Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee wenden und von dort zurück zum Autobahnkreuz fahren. Dort sei die Verbindung zur A66 in Richtung Frankfurt offen.

Dauer der Sperrung noch unklar

«Unsere Expertinnen und Experten vor Ort arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden», hieß es. Zur voraussichtlichen Dauer der Sperrung lagen zunächst keine Informationen vor.

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