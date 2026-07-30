Großeinsatz

Lagerhallenbrand am Kaiserstuhl

Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht mit einem Lagerhallenbrand beschäftigt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch völlig unklar, der Schaden ist aber voraussichtlich enorm.

Eine Lagerhalle in Riegel am Kaiserstuhl steht in Flammen. Foto: Matthias Reinbold/dpa
Eine Lagerhalle in Riegel am Kaiserstuhl steht in Flammen.

Riegel am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Ein Lagerhallenbrand in Riegel am Kaiserstuhl hat nach Polizeiangaben einen geschätzten Schaden von zwei Millionen Euro verursacht. Seit Mittwochabend läuft ein Einsatz mit rund 200 Feuerwehrleuten, wie die Polizei mitteilte. Der Brand ist einer Sprecherin zufolge seit dem frühen Morgen unter Kontrolle. Zur Ursache des Feuers sei noch nichts bekannt.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich demnach um einen Lagerhallenkomplex. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten.

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