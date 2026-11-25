Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Lastwagen ist in Darmstadt gegen einen Radfahrer geprallt und hat ihn schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer sowie der 19-Jährige zunächst nebeneinander gefahren, dann sei der Mann mit dem Laster nach rechts abgebogen und habe den Fahrradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit.