Lastwagen stößt beim Abbiegen mit Radfahrer zusammen
Ein 19-Jähriger ist in Darmstadt mit dem Fahrrad unterwegs - und wird nach einer Kollision schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Lastwagen ist in Darmstadt gegen einen Radfahrer geprallt und hat ihn schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer sowie der 19-Jährige zunächst nebeneinander gefahren, dann sei der Mann mit dem Laster nach rechts abgebogen und habe den Fahrradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem 47-Jährigen ergab 0,0 Promille, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.