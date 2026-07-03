Heidelberg: Gut gemeint, schlecht gelaufen - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Heidelberg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto in der Rohrbacher Straße in Heidelberg ist am Donnerstag der 61-jährige Radler leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall, als der 53-jährige Polestar-Fahrer auf Höhe der Kaiserstraße nach links in eine Tiefgarage abbiegen wollte. Zuvor hatte der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens dem 53-Jährigen per Handzeichen zu erkennen gegeben, dass er fahren könne. Beim Abbiegen übersah der Polestar-Fahrer jedoch den Fahrradfahrer, der rechts neben dem Lkw fuhr. Der Radler versuchte noch vergeblich auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der 61-Jährige zog sich Prellungen zu und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.