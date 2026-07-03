Heidelberg: Gut gemeint, schlecht gelaufen - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt
In Heidelberg kommt es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Ein Handzeichen spielt bei dem Unfall offenbar eine wichtige Rolle.
Heidelberg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto in der Rohrbacher Straße in Heidelberg ist am Donnerstag der 61-jährige Radler leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall, als der 53-jährige Polestar-Fahrer auf Höhe der Kaiserstraße nach links in eine Tiefgarage abbiegen wollte. Zuvor hatte der Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens dem 53-Jährigen per Handzeichen zu erkennen gegeben, dass er fahren könne. Beim Abbiegen übersah der Polestar-Fahrer jedoch den Fahrradfahrer, der rechts neben dem Lkw fuhr. Der Radler versuchte noch vergeblich auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der 61-Jährige zog sich Prellungen zu und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.
Während an dem Fahrrad nur geringerfügiger beschädigt wurde, entstand am Polestar ein Sachschaden von rund 3.700 Euro. Der Lastwagenfahrer, der den 53-Jährigen durchgelassen hatte, war zwischenzeitlich davongefahren. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Hinweise zu dem Unfall werden vom Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174 4111 entgegengenommen. (heh)