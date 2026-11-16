Nach Anwohnerbeschwerde

Lindauer Rathausglocken schlagen wieder – aber nur tagsüber

Nachts war der Stundenschlag des rund 600 Jahre alten Lindauer Rathauses zu laut – die Glocken mussten verstummen. Nun hat ein Fachbetrieb eine Lösung gefunden.

Die Glocken auf dem Lindauer Rathaus sind nun wieder in Betrieb - zumindest am Tag. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Glocken auf dem Lindauer Rathaus sind nun wieder in Betrieb - zumindest am Tag. (Archivbild)

Lindau (dpa) - Die wegen einer Anwohnerbeschwerde vorübergehend abgeschalteten Glocken des historischen Rathauses in Lindau schlagen wieder die Stunde. Nach Angaben eines Sprechers der Bodenseestadt läuten die Glocken künftig zwischen 7.00 Uhr morgens und 22.00 Uhr am Abend.

Da der Stundenschlag von dem rund 600 Jahre alten Gebäude nachts zu laut war, musste die Stadtverwaltung Ende Oktober vorübergehend die Uhren des Alten Rathauses abschalten. Mittlerweile hat ein Fachbetrieb einen Weg gefunden, dass die Glocken des Uhrwerks nur tagsüber schlagen.

Nach der Beschwerde über das nächtliche Glockenschlagen hatte das Landratsamt Lindau die Lautstärke gemessen und festgestellt, dass der Glockenschlag den zulässigen Grenzwert um acht Dezibel übertrifft. Da der Wert gesetzlich vorgeschrieben ist, mussten die Glocken nachts abgeschaltet werden. Eine Möglichkeit, die Lautstärke des Stundenschlags zu reduzieren, hatte es laut der Stadt nicht gegeben.

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