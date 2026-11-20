Lkw kippt auf A7 um – Autobahn voll gesperrt
Auf der A7 in Richtung Süden müssen Verkehrsteilnehmer den Bereich zwischen Homberg und Bad Hersfeld-West umfahren. Was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.
Homberg (dpa/lhe) - Ein umgekippter Lastwagen hat am frühen Morgen für eine Vollsperrung der Autobahn 7 im Schwalm-Eder-Kreis in Richtung Süden gesorgt. Zwischen den Anschlussstellen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West verlor ein 38 Jahre alter Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Gliederzug, wie die Polizei in Osthessen mitteilte. Der Lastwagen kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb quer über alle drei Fahrstreifen liegen.
Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Autobahn ist ab der Anschlussstelle Homberg (Efze) in Richtung Süden voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollen der Umleitungsbeschilderung U10 folgen oder den Bereich weiträumig umfahren.