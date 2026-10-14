Lkw und Feuerwehrfahrzeug stoßen frontal zusammen

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Lastkraftwagens und eines Feuerwehrfahrzeugs in Stuttgart-Feuerbach sind zwei Menschen nach ersten Informationen leicht verletzt worden. Ob das Fahrzeug der Feuerwehr im Einsatz war, konnte eine Sprecherin der Polizei zunächst nicht sagen. Auch der Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Die betroffene Straße sei nun gesperrt. Das Feuerwehrfahrzeug ist den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.